Kayseri'de firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın (30) saklandığı adresi tespit etti.
Melikgazi ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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