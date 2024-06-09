Kocasinan Belediyesi, yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor

Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni evlat sevinci yaşayan ailelere destek veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik alanında hayata geçirilen projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını ve farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar, kültürel ve sosyal hizmetlere önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'Hoş Geldin Bebek' diyerek karşılıyoruz. Projeyle ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun gayret sarf ediyoruz."