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        Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı

        Kayseri'de birçok futbol takımının karşılaşmalarını oynadığı Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:04
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        Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı
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        Kayseri'de birçok futbol takımının karşılaşmalarını oynadığı Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 500 kişilik tribünü, doğal çim sahası ve tesisleri ile birçok takıma ve maça ev sahipliği yapan stadyumda, çim güçlendirme, ekme ve gübreleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, stadyumun UEFA standartlarında modern bir spor tesisi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Sahamız takımlarımız tarafından yoğun olarak kullanıldığı için bir takım yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyuldu. Bu manada sahamızın zemininde çim yenileme çalışması yürütüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında sahamız yine spora ve sporcuya hizmet etmeye devam edecek."

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