Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı, güven tazeledi:

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, tek aday olarak girdiği olağan genel kurulda tekrar başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Ali Çamlı, kulüp başkanlığına yeniden getirildi.

Genel kurula telefon bağlantısıyla katılan Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, kongrenin Kayserispor'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayserispor'u yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Özhaseki, takımın ligde başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

- "Alacak peşinde asla olmayacağız"

Çamlı, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 662 milyon lira Berna Gözbaşı'nın koymuş olduğu temlikler ve mevcut yöneticilerin alacakları. Burada genel kurulun huzurunda bir şey söylemek istiyorum, arkadaşlar benim bir kısım alacaklarım var. Kulübün bir gün olur da kenarda parası olursa o parayı isterim. Aksi takdirde anamın ak sütü gibi helal olsun. Eğer biz bu Kayserispor'u yönetiyorsak bunu da yapmamız gerekiyor. Ben diğer yönetici arkadaşlar adına da söylüyorum, onların hem yönetim kurulu başkanı hem abisiyim. Biz alacak peşinde asla olmayacağız. Berna Başkan'ın tabii ki hakkıdır. Alacağı varsa talep edecektir ama temlik konusu kulüp adına çok sıkıntılı bir konudur. Bu alacakların dışında Kayserispor'un şu anda futbolculara, yürütülen dosyalarla toplam 317 milyon lira borcu kalmıştır. Başka yerlerden duymanıza gerek yok. Bunları net işin başındaki benden duyun. Birlik ve beraberlik ortamı olduğu sürece Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Biz bu işe baş koyduk."