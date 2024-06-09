Kayseri'de süt dolu kovaya düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde bir evin balkonunda oyun oynayan 1 yaşındaki L.B, peynir yapımı için konulan kovadaki sütün içerisine düştü.
Durumu gören ailesi, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı.
İhbar üzerine eve çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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