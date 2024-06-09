Kayseri'de süt dolu kovaya düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde bir evin balkonunda oyun oynayan 1 yaşındaki L.B, peynir yapımı için konulan kovadaki sütün içerisine düştü.

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