Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK'ten el sanatları sergisi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYMEK'ten el sanatları sergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme El Sanatları Sergisi" açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki eğitim ve kültüre yönelik faaliyetler gerçekleştiren KAYMEK tarafından düzenlenen el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK ve Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen el sanatları sergisinin açılışına, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Tatlı, kursiyerler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

        Sergi, saat 09.00 ile 17.00 arasında salı gününe kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de ikinci oturum sona erdi
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Annelerini katleden babalarından şikayetçi olmadılar!
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de süt dolu kovaya düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
        Kayseri'de süt dolu kovaya düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi
        Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı, güven tazeledi:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı, güven tazeledi:
        Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı
        Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı
        Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti
        Kocasinan Belediyesi, yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor
        Kocasinan Belediyesi, yeni çocuk sahibi olan ailelere destek oluyor