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        Kayseri'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:37 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:37
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        Kayseri'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi'nde karşılaşan H.K. ile İ.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, İ.T. yanındaki bıçakla H.K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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