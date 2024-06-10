Kayseri'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi'nde karşılaşan H.K. ile İ.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, İ.T. yanındaki bıçakla H.K'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.
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