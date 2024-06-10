Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Akademi Çocuk Kulübünden dönem sonu etkinliği

        Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü'nde resim kursiyerlerinin bahar dönemi eğitimi sonunda ortaya çıkardığı eserler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Akademi Çocuk Kulübünden dönem sonu etkinliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü'nde resim kursiyerlerinin bahar dönemi eğitimi sonunda ortaya çıkardığı eserler sergilendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen dönem sonu etkinliğine katılan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocukları tebrik ederek gösterilerini izledi.

        Gençlerin ve çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve mutlu olmalarını sağladıklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Emek harcayarak eser üreten ve güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız için her alanda daha donanımlı yetişmeleri için imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Kulübü bunlardan birkaçıdır. Bizim için gençler ve çocuklar pozitif ayrıcalıklıdır. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, istikbalımızdır. Onlar için ne yapsak azdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        Ablasını rahatsız edeni bıçaklayarak öldürdü!
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        6 Şubat depreminden 8 ay önce yapılmıştı: 42 kişiye mezar olan sitenin yıkılma sebebi belli oldu
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Avrupa borsalarında seçim düşüşü
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Sevgilisini istemeyen babasını öldürüp taziyeleri kabul etti: Bana kimse cani gözüyle bakmasın
        Böyle eğlendi
        Böyle eğlendi
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        Uyarıcı madde içerek doğurduğu bebeğini öldürdü!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Anne babalar dikkat! İkisi de 16 yaşındaydı... Birisini kaybettik!
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Ediz Hun'dan o fotoğrafın hikâyesi
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Paulista için geri sayım!
        Paulista için geri sayım!

        Benzer Haberler

        Kültepe Ören Yeri'nde 76'ncı yıl kazı çalışmaları başladı
        Kültepe Ören Yeri'nde 76'ncı yıl kazı çalışmaları başladı
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Kayseri'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
        Kayseri'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi
        Süt dolu kovanın içine düşen bebeğin bilinci kapalı
        Süt dolu kovanın içine düşen bebeğin bilinci kapalı
        KAYMEK'ten el sanatları sergisi
        KAYMEK'ten el sanatları sergisi
        Kayseri'de süt dolu kovaya düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
        Kayseri'de süt dolu kovaya düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi