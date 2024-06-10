Yayhalı'da asfalt plenti tanıtıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçedeki parti temsilcilerine ve belediye meclis üyelerine asfalt plentini tanıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Öztürk, asfalt plenti makinesinin tanıtım etkinliğinde yetkililerden bilgi aldı.

Öztürk, Kapuzbaşı Şelaleleri'ne şu ana kadar 600 ton asfalt döküldüğünü belirtti.

Tanıtım etkinliğinin ardından asfaltlama çalışmaları inceleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk etapta 4 mahallemizde asfaltlama çalışması yapıyoruz. Bunlar Fetullah, Çiğilli, Seydili ve Gazibeyli Mahalleleri. Hizmetlerimizi mahalleler arasında eşit götürmeye gayret ediyoruz. 41 mahallemiz var. Hepsi de bizim için aynı. Fetullah Mahallesi'nde yapılan çalışmamız mahallemize yakıştı. Burası oldukça işlek bir yolumuz. İnşallah bu sene Yahyalı için asfalt yılı olacak."