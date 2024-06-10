Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 62 asıl 87 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan Büyükkılıç, meclise bu ay itibarıyla katılan Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ve meclis üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, tebrik etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta bayram, cumartesi arife, pazar günü de başlıyor. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Özellikle bir hekim olarak atıkların rastgele yere atılmaması, belediyelerimizin dağıtacağı poşetlerde muhafaza edilmesini belirterek, sağlıklı bir şekilde ibadet mantığı içerisinde Cenab-ı Allah Kurban Bayramı'ni idrak etmeyi, daha nice bayramlara erişmeyi şimdiden nasip etsin. Tüm meclisimiz adına İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."