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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:17
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Kübra Erat'ı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İlkem Yapı Tarsusspor forması giyen 1,70 metre boyunda ve 29 yaşındaki Erat ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        Kübra Erat, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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