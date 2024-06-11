Kayseri'de müstakil evin bahçesindeki depo yandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta A.T'ye ait tek katlı müstakil evin bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu bahçede bulunan çeşitli eşyalar yandı, depo kullanılamaz hale geldi.
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