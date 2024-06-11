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        Melikgazi Belediyesinin köy pazarı başvuruları başladı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, köy pazarı başvurularının başladığını, 3-4 Temmuz'da kura çekileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:56
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        Melikgazi Belediyesinin köy pazarı başvuruları başladı
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, köy pazarı başvurularının başladığını, 3-4 Temmuz'da kura çekileceğini açıkladı.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, çiftçilere ürünlerini tarladan direkt vatandaşlara sunduğu köy pazarı uygulamasının ilgi gördüğünü belirtti.

        Bu pazar sayesinde hem üreticilere destek olunduğunu hem de halkın temiz ve organik gıdayla buluşturulduğunu aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Taze ve doğal ürünlerin satıldığı köy pazarı uygulamamıza bu yıl da devam edeceğiz. Pazarımızda yer almak isteyen üreticilerimizin İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınacak çiftçi kayıt sistem (ÇKS) belgesi, bir adet fotoğraf ve bir adet kimlik fotokopisiyle Melikgazi Belediyesi ek hizmet binasındaki Zabıta Amirliğine başvurması gerekiyor. Başvurular tamamlandıktan sonra pazarımızda yer alacak üreticilerin belirlenmesi için 3-4 Temmuz'da kura çekeceğiz. 8 Temmuz Pazartesi köy pazarılarımızı açacağız. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0 352 252 18 90 numaralı hattımızla irtibata geçebilir. Doğal, taze, organik ürünlere ulaşmak isteyen ve üreticilerimize destek olmak isteyen tüm hemşehrilerimi köy pazarına bekliyorum."

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