Melikgazi Belediyesi Aydınlıkevler'de kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı
Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmasına başladı.
Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmasına başladı.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini belirtti.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde de kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarını aktaran Palancıoğlu, "Burada boşaltılan 5 bloğu tek tek yıkarak inşallah 2 blokluk güzel bir dönüşüm yapacağız. Anbar’da, Kazım Karabekir’de, Küçükali, Battalgazi bölgemizde ve Yıldırım Beyazıt’ta yapıyoruz. Burada da şehrin merkezinde eskimiş yapılara, özel sektör eliyle çözülmesi zor olan yerlere giriyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.