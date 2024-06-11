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        Melikgazi Belediyesi Aydınlıkevler'de kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı

        Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmasına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:20
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        Melikgazi Belediyesi Aydınlıkevler'de kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı
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        Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmasına başladı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini belirtti.

        Aydınlıkevler Mahallesi'nde de kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarını aktaran Palancıoğlu, "Burada boşaltılan 5 bloğu tek tek yıkarak inşallah 2 blokluk güzel bir dönüşüm yapacağız. Anbar’da, Kazım Karabekir’de, Küçükali, Battalgazi bölgemizde ve Yıldırım Beyazıt’ta yapıyoruz. Burada da şehrin merkezinde eskimiş yapılara, özel sektör eliyle çözülmesi zor olan yerlere giriyoruz." ifadesini kullandı.

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