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        Ticaret Bakanlığı bürokratları tecrübelerini Kayserili firmalarla paylaştı

        Çeşitli ülkelerde 4 yıl ticaret müşaviri olarak görev yaptıktan sonra yurda dönen Ticaret Bakanlığı bürokratları, deneyimlerini Kayseri Ticaret Odası (KTO) organizasyonu ile ihracatçılarla paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:49
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        Ticaret Bakanlığı bürokratları tecrübelerini Kayserili firmalarla paylaştı
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        Çeşitli ülkelerde 4 yıl ticaret müşaviri olarak görev yaptıktan sonra yurda dönen Ticaret Bakanlığı bürokratları, deneyimlerini Kayseri Ticaret Odası (KTO) organizasyonu ile ihracatçılarla paylaştı.

        KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinesinde Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi organizasyonuyla odanın konferans salonunda düzenlenen etkinikte, 11 ülkede görev yapmış ticaret müşavirleri tecrübelerini aktardı.

        Etkinliğin açılışında konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, en büyük hedeflerinin her üyelerinin ihracat yapması olduğunu belirtti.

        Almanya, Bangladeş, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Rusya Federasyonu ve Ürdün'de görev yapmış ticaret ateşelerini firmalarla buluşturduklarını ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

        "2023 TÜİK verilerine göre, bu 11 ülke toplamda 3,3 milyar nüfusa, 7,5 trilyon dolarlık ithalat pazarına hakim. Ülke olarak 140 milyar dolarlık, şehir olarak 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmimizin olduğu bu ülkelerde ticaret müşavirlerimiz, Türkiye'nin ihracatını arttırmak için yıllarca gece gündüz demeden yoğun mesai harcadılar. Biz de bugün bu tecrübelerini ihracat yapacak üyelerimize aktarabilecekleri bir zemin oluşturduk. Etkinliğimizde birbirinden değerli ticaret ateşelerimiz, hedef pazarlara giriş yöntemleri, iş yapma kültürü, dış ticaret mevzuatı konularında deneyimlerini paylaşacak. Ticaret müşavirleri ile buluşma etkinlikleri bugüne kadar sadece ihracatçı birliklerinde gerçekleştirilirken odalar bazında ilk kez Kayseri Ticaret Odası'nda yapılıyor olması da ayrı bir gurur kaynağı."

        ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise bölgede yatırımların geliştirilmesi, iş dünyasının desteklenmesi adına her türlü faaliyetin sonuna kadar destekçisi olduklarını ifade etti.

        Ticaret müşavirleri sunumlarının ardından firmaların temsilcileri ile birebir görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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