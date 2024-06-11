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        İl Emniyet Müdürü Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

        Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetine (KGC) ziyarete bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:14
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        İl Emniyet Müdürü Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
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        Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetine (KGC) ziyarete bulundu.

        Aydın, cemiyet binasında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından karşılandı.

        Burada konuşan Aydın, Kayseri'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kayseri'de birlik ve beraberliğin olduğu belirten Aydın, suç ve suçluya karşı yapılan mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.

        Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyetin başarılı çalışmalarından dolayı Aydın'ı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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