İl Emniyet Müdürü Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyetine (KGC) ziyarete bulundu.

Aydın, cemiyet binasında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ tarafından karşılandı.

Burada konuşan Aydın, Kayseri'de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri'de birlik ve beraberliğin olduğu belirten Aydın, suç ve suçluya karşı yapılan mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.

Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyetin başarılı çalışmalarından dolayı Aydın'ı tebrik etti.