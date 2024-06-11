Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı renklerine bağladı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon BOTAŞ forması giyen 1,88 metre boyunda ve 27 yaşındaki Avcı ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Meltem Avcı, forvet pozisyonunda görev alacak.
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