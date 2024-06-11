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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı renklerine bağladı

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:02 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:02
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        Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı renklerine bağladı
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon BOTAŞ forması giyen 1,88 metre boyunda ve 27 yaşındaki Avcı ile gelecek sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

        Meltem Avcı, forvet pozisyonunda görev alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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