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        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'un yeniden yargılandığı davada beraat kararı

        Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'un, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılandığı davada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin (istinaf) bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:53
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        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'un yeniden yargılandığı davada beraat kararı
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        Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'un, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılandığı davada, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin (istinaf) bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada beraatine karar verildi.

        İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde yapılan karar duruşmasına, sanık Samet Koç ve avukatları katıldı.

        Duruşmada söz alan Koç, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ve üzerine atılı suçu işlemediğini dile getirdi.

        Koç, dosyaya giren belgelere göre S.O.K'nin hakkında verdiği beyanların asılsız olduğunun ortaya çıktığını, aralarındaki ticari ilişkiye ilişkin ticaret mahkemesindeki davalarının baki olduğunu ve bu nedenle mahkemeden beraatine karar verilmesini talep etti.

        Sanığın avukatları da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Samet Koç'un üzerine atılı "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu işlediğinin sabit olmadığını değerlendirerek beraatine karar verdi.

        Kararın gerekçesinde ise Koç'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği yönünde mahkumiyetine yeterli delil bulunamadığı kaydedilerek, "şüpheden sanık yararlanır" kuralı hatırlatılarak sanığın bu sebeplerle beraatine karar verildiği yer aldı.

        İddianamede, Koç'un "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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