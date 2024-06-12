Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinin Büyük Şehir Sanat Galerisi sergilere ev sahipliği yapıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentte hayata geçirdiği Büyük Şehir Sanat Galerisi, bir sanat sergisine daha ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinin Büyük Şehir Sanat Galerisi sergilere ev sahipliği yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentte hayata geçirdiği Büyük Şehir Sanat Galerisi, bir sanat sergisine daha ev sahipliği yaptı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde 100'den fazla sanat çalışmasını sergiledi.

        Öğrencilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        "İlk saldırıyı engelledim, ikincisinde annemi öldürdü!"
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Kentsel dönüşüm çalışmasında sağlam bina hasar gördü!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Diyanetten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
        Diyanetten hacı adaylarına "sosyal medya" uyarısı
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Düğündeki facianın görüntüsü ortaya çıktı!
        Düğündeki facianın görüntüsü ortaya çıktı!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!
        Silivri'de ilginç görüntü: Çile geçidi!
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        Hizbullah'tan İsrail'e yoğun saldırı
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        AP seçimlerinde dikkat çeken sonuç
        AP seçimlerinde dikkat çeken sonuç

        Benzer Haberler

        Yolda yürüyen kadına cinsel taciz sanığına 3 ay hapis cezası
        Yolda yürüyen kadına cinsel taciz sanığına 3 ay hapis cezası
        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'un yeniden yargılandığı davada beraat k...
        Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç'un yeniden yargılandığı davada beraat k...
        Anne- babasının otomobilde bıraktığı ikizleri polis baygın halde kurtardı;...
        Anne- babasının otomobilde bıraktığı ikizleri polis baygın halde kurtardı;...
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı renklerine bağladı
        Melikgazi Kayseri Basketbol, Meltem Avcı'yı renklerine bağladı
        Kocasinan Belediyesi, kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapıyor
        Kocasinan Belediyesi, kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapıyor
        ERÜ'de 2023 Yılı Akademi Ödülleri Töreni düzenlendi
        ERÜ'de 2023 Yılı Akademi Ödülleri Töreni düzenlendi