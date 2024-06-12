Büyükşehir Belediyesinin Büyük Şehir Sanat Galerisi sergilere ev sahipliği yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentte hayata geçirdiği Büyük Şehir Sanat Galerisi, bir sanat sergisine daha ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde 100'den fazla sanat çalışmasını sergiledi.

Öğrencilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.