Büyükşehir Belediyesinin Büyük Şehir Sanat Galerisi sergilere ev sahipliği yapıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentte hayata geçirdiği Büyük Şehir Sanat Galerisi, bir sanat sergisine daha ev sahipliği yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kentte hayata geçirdiği Büyük Şehir Sanat Galerisi, bir sanat sergisine daha ev sahipliği yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Celal Bayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Büyük Şehir Sanat Galerisi’nde 100'den fazla sanat çalışmasını sergiledi.
Öğrencilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.