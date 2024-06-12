KASKİ'den bayram öncesi "su tasarrufu" uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince şebeke suyunun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bayrama sayılı günler kala özellikle son yıllarda artarak devam eden su sorununa dikkat çekilerek, içme suyunun her zamankinden daha bilinçli kullanılması gerektiği belirtildi.

Bayram boyunca suyu tasarruflu kullanmanın önemi vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram tatili süresince lütfen tasarrufu ön planda tutalım. İçerisinde bulunduğumuz yaz mevsimi dolayısıyla kırsal mahallelerde nüfusun artmasına bağlı olarak içme suyunun bahçelerde kullanımından kaynaklı yüksek kotlarda ikamet eden vatandaşlarımız maalesef sıkıntı yaşayabiliyorlar. Kurban bayramı tatili ile birlikte önümüzdeki günlerde hijyen ve temizlik için kentimizde su tüketimi fazla olacaktır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tehdit unsuru olarak karşımıza çıkan kuraklık gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Her bir damlası kıymetli olan suyumuzu kullanırken bugünü, yarınları ve komşularımızı düşünerek hareket etmeliyiz. Lütfen suyumuzu bilinçli tüketelim, tasarrufu ön planda tutalım."