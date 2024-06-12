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        Kocasinan Belediyesi gıdaları frigofirik araç ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmete sundukları frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdaları sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:09 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:09
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        Kocasinan Belediyesi gıdaları frigofirik araç ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmete sundukları frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdaları sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını duyurdu.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kayseri belediyeciliğini ileri noktaya taşımak için gayret ettiklerini ve sosyal belediyecilik adına önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

        Kocasinan Belediyesinin, Kayseri'de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan ilk ve tek kuruluş olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, "Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracı, geçen yıl araç filomuza ekledik. Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposu ile de gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde gıdaları bozulmadan daha sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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