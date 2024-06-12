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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Sarızlı öğrencileri ağırladı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız ilçesindeki Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:01
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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Sarızlı öğrencileri ağırladı
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri merkeze en uzak yerleşim yeri olan Sarız ilçesindeki Damızlık Köyü Şehit Piyade Onbaşı Ahmet Dursun Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, makamında ağırladığı Türkçe öğretmeni Büşra Ünsal ve beşinci sınıf öğrencileriyle sohbet etti.

        Belediyenin görevleri ve faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Yalçın, daha sonra belediye hizmet binasında yer alan birimleri gezdirerek çalışmaları anlattı.

        Yalçın, öğrencileri ve öğretmeni belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Yalçın, minik ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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