Melikgazi'ye yeni okul kazandırıldı

Melikgazi ilçesinde Hüseyin-Kadriye Güner Ortaokulu'nun resmi açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tavlusun Mahallesinde hayırsever işbirliğiyle kazandırılan okulun açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak 600 bin nüfusa hizmet ettiklerini belirtti.

Türkiye'de en çok okul, sağlık ocağı, kütüphane, park yapan belediye olduklarını aktaran Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye hedefi var. Biz buraya ulaşmak istiyorsak nice Selçuk Bayraktarlar yetiştirmemiz lazım. Bu kapsamda hayırseverlerimiz bize destek veriyor. Bu destekler de devam edecek inşallah." ifadelerini kullandı.