Melikgazi Belediyesi stratejik plan çerçevesinde anket başlattı
Melikgazi Belediyesi vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 2025-2029 stratejik plan çalışmaları çerçevesinde anket gerçekleştiriliyor.
Melikgazi Belediyesi vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 2025-2029 stratejik plan çalışmaları çerçevesinde anket gerçekleştiriliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planın hazırlanması ve ön çalışma için hazırlıklarını sürdürüyor.
Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor.
Vatandaşlar "https://mgazi.li/f417c8" adresinden ankete ulaşabiliyor.
Ankette, Melikgazi Belediyesi birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alıyor.
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