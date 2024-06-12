Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi stratejik plan çerçevesinde anket başlattı

        Melikgazi Belediyesi vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 2025-2029 stratejik plan çalışmaları çerçevesinde anket gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:10 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesi stratejik plan çerçevesinde anket başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 2025-2029 stratejik plan çalışmaları çerçevesinde anket gerçekleştiriliyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planın hazırlanması ve ön çalışma için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla anket gerçekleştiriliyor.

        Vatandaşlar "https://mgazi.li/f417c8" adresinden ankete ulaşabiliyor.

        Ankette, Melikgazi Belediyesi birimlerinin hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        Kaldırımda hayvan kesimine suç duyurusu!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Melikgazi'ye yeni okul kazandırıldı
        Melikgazi'ye yeni okul kazandırıldı
        Otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikizlerin kurtarılmasına yardım eden esnaf...
        Otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikizlerin kurtarılmasına yardım eden esnaf...
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Sarızlı öğrencileri ağırladı
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Sarızlı öğrencileri ağırladı
        Orman köylüsü 65 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle çilek üretiyor
        Orman köylüsü 65 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle çilek üretiyor
        Başkan Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde çalışmaları inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde çalışmaları inceledi
        Kocasinan Belediyesi gıdaları frigofirik araç ile ihtiyaç sahiplerine ulaşt...
        Kocasinan Belediyesi gıdaları frigofirik araç ile ihtiyaç sahiplerine ulaşt...