Melikgazi Belediyesi stratejik plan çerçevesinde anket başlattı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye 2025-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planın hazırlanması ve ön çalışma için hazırlıklarını sürdürüyor.

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