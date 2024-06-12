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        ERÜ Turizm Fakültesi öğrencileri mezun oldu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesinin 15. dönem mezunları için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:26 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:26
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        ERÜ Turizm Fakültesi öğrencileri mezun oldu
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesinin 15. dönem mezunları için tören düzenlendi.

        Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Kenan Güllü, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da mezun öğrencilerden mesleğini sevmelerini ve ülke için çalışmalarını istedi.

        Erciyes Üniversitesinin tüm insanlığa etkin araştırmalar hediye ettiğini anlatan Altun, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız faaliyetlerin başında tabi ki eğitim öğretim, Ar-Ge ve toplumsal katkı faaliyetleri olarak ana başlıklarda bakacak olursanız, aslında her alanda ihtiyaç olduğu anda aşı geliştiren, tarımsal süreçlerde Ziraat Fakültesi ile ciddi araştırmalar içerisinde olan, Mühendislik Fakültesi ile geldiği noktalarda yapay zeka alanından tutun da yazılım süreçlerinde çok etkin çalışmalar yapan üniversiteyiz. Anadolu'nun çok önemli bir yıldızı olarak devam eden faaliyetler içerisindeyiz."

        Konuşmaların ardından mezun olan 110 öğrenci diploma aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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