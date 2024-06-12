Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 1 kişiyi tabanca, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişiyi tabanca, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 20:26 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 1 kişiyi tabanca, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişiyi tabanca, 1 kişiyi de bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'ne gelen Umut Y, Selçuklu Sokak'taki müstakil bir evde oturan ve cezaevindeki babasının husumetlisi olduğu iddia edilen Yaşar A'ya tabanca ile ateş açtı.

        Daha sonra evin karşısındaki binada oturan bir başka husumetlisi Durmuş K'yi de bıçaklayan Umut Y. olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Umut Y. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Çiçek: Diyalog süreci devam etmeli
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        ABD'den Rus filosuna karşı savaş gemisi
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        ERÜ Turizm Fakültesi öğrencileri mezun oldu
        ERÜ Turizm Fakültesi öğrencileri mezun oldu
        Melikgazi Belediyesi stratejik plan çerçevesinde anket başlattı
        Melikgazi Belediyesi stratejik plan çerçevesinde anket başlattı
        Melikgazi'ye yeni okul kazandırıldı
        Melikgazi'ye yeni okul kazandırıldı
        Otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikizlerin kurtarılmasına yardım eden esnaf...
        Otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikizlerin kurtarılmasına yardım eden esnaf...
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Sarızlı öğrencileri ağırladı
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Sarızlı öğrencileri ağırladı
        Orman köylüsü 65 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle çilek üretiyor
        Orman köylüsü 65 yaşındaki kadın, devlet desteğiyle çilek üretiyor