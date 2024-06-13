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        Kayseri'de süt dolu kovaya düşen bebek öldü

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:01
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        Kayseri'de süt dolu kovaya düşen bebek öldü
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde 9 Haziran 2024'te evlerinin balkonunda peynir yapımı için hazırlanan süt dolu kovaya düşen 1 yaşındaki L.B, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ailesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na getirilen L.B'nin cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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