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        Kocasinan Belediyesinin kurban kesim yerindeki çalışmaları tamamlandı

        Kocasinan Belediyesi, ilçedeki 12 farklı noktada kurban kesim hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:26
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        Kocasinan Belediyesinin kurban kesim yerindeki çalışmaları tamamlandı
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        Kocasinan Belediyesi, ilçedeki 12 farklı noktada kurban kesim hizmeti verecek.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'la Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki kurban kesim ve satış yerinde incelemede bulundu.

        Çolakbayrakdar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, modern kurban kesim yeriyle örnek olduklarını söyledi.

        İlçede toplam 12 noktada kurban kesim hizmeti verileceğini anlatan Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı mevkisindeki yerde 400 personel ve 84 kasabın görev yapacağını dile getirdi.

        Vatandaşa en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini rahat, hijyenik ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde hazırlamış olduğumuz kurban kesim ve satış alanında her şey hazır. Bu sene 11'incisini gerçekleştireceğiz. Türkiye'de kurban hizmeti veren nadir belediyelerden birisiyiz. Kurban kesimlerinin yapılabilmesi için hazırlamış olduğumuz büyükbaş için 3, küçükbaş için 2 mobil kesimhanede gerekli çalışmalarımız tamamlandı."

        Çolakbayrakdar, 2 ayrı ekip olarak toplam 9 kişiden oluşan "Kocasinan Kurban Timi"nin bayram boyu hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da mobil kesim hizmetinin vatandaşlar için büyük kolaylık olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Erkilet Bülbül Pınarı mevkisinde 130 bin metrekare alana kurulan kurban kesim ve satış alanlarında hazırlıkların tamamlandığını anlatan Saklav, "Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan ve bu yıl 11'inci organizasyonunu gerçekleştirecek olan Kocasinan Belediyesi, yaklaşık 4 bin vatandaşa hizmet verecek." dedi.

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, büyükbaş hayvan kesimi ve 4 parçaya bölme işlemi için 2 bin 500 lira, küçükbaş hayvan kesimi için 500 lira ücret alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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