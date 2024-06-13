Kayseri'de yakınını silahla öldüren kadının yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de cinsel saldırısına uğradığını öne sürdüğü yakınını silahla öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4 çocuk annesi tutuklu sanık S.A. (29), maktul M.C'nin babası Ö.C, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.A. savunmasında, 17 aydır cezaevinde olduğunu belirterek, "Artık çocuklarımdan ayrı kalamıyorum, onların başında olmak istiyorum. Pişmanım, ben böyle olmasını istemedim. Hakkımda ev hapsi kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.