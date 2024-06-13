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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 63 kurban kesim noksanda veteriner hizmeti sunacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 63 noktada görevlendirdiği veterinerlerle kurbanlık hayvanların ücretsiz kontrolünü sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:26
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 63 kurban kesim noksanda veteriner hizmeti sunacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda 63 noktada görevlendirdiği veterinerlerle kurbanlık hayvanların ücretsiz kontrolünü sağlayacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri genelinde 16 kurban satış bölgesi oluşturulduğu, kurban kesim alanı olarak ise 63 noktanın belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada, bayram süresince Büyükşehir Belediyesinin kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracağı ve talep eden vatandaşların kurbanlık hayvanlarının ücretsiz kontrolünün yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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