Kayseri Büyükşehir Belediyesi 63 kurban kesim noksanda veteriner hizmeti sunacak

Açıklamada, bayram süresince Büyükşehir Belediyesinin kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracağı ve talep eden vatandaşların kurbanlık hayvanlarının ücretsiz kontrolünün yapılacağı kaydedildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri genelinde 16 kurban satış bölgesi oluşturulduğu, kurban kesim alanı olarak ise 63 noktanın belirlendiği bildirildi.

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