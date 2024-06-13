Talas Belediyesi stratejik planlama kapsamında vatandaşların görüşünü alıyor

Talas Belediyesi, 2025-2029 dönemi stratejik planlama çalışmaları kapsamında vatandaşların görüş ve önerilerini alıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yazılı açıklamasında, belediye olarak şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hizmet ürettiklerini bildirdi.

Bu kapsamda belediyenin internet sitesinde anket başlattıklarını belirten Yalçın, "Yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için her zaman öncelikli olmuştur. Daha önce olduğu gibi yeni dönemde de bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bunun için anket formu hazırladık. Bu anketle vatandaşlarımız stratejik plan çalışmalarımıza ışık tutacak görüşlerini iletebilir. Anketi doldurarak bizlere katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.