Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından projelendirilen yeni iş merkeziyle sanayicilerin ihtiyaçlarının kısa sürede ve kolaylıkla karşılanabilmesi amaçlanıyor.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, yeni iş merkezinin 24. ve 27. caddeler arasında yaklaşık 25 dönümlük alanda yer alacağını bildirdi.

Projenin tamamlanmasıyla mevcut alanın önemli cazibe merkezi haline geleceğini belirten Yalçın, "Sanayicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda uzun süreli çalışma ile oluşturduğumuz yeni iş merkezi projemizin temelini ön hazırlıkların bitimiyle yakın zamanda atacağız. Merkezimiz, ulaşım ve konum itibariyle organize sanayi bölgemizin en iyi noktasında yer almaktadır. Merkezimiz sayesinde artık sanayicilerimiz ihtiyaçlarını karşılamak için başka yerlere gitmekten kurtulacak ve bu sayede tasarruf sağlanacak, işler daha kolay hale gelecek." ifadesini kullandı.

- Şehir mezarlığında bakım ve temizlik çalışması yapıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaptığını bildirdi. Bayram boyunca belediyeye ait araçlarla engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunulacağını duyuran Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Belediye olarak Kayserililerin huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri alırken mezarlıklarda da kabir ziyaretlerine yönelik bayram öncesi bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde ot biçme, ağaçların bakımı ve sulaması, yol, çeşme, otoparkların bakımı ve temizliği gibi konularda hummalı çalışma yürütüldü."

- Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, kurban pazar yerini ziyaret etti Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye tarafından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi arkasında kurulan kurban pazar yerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Palancıoğlu, Kayserililerin nezih bir ortamda kurban ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Belediye olarak 100 bin metrekare alanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışı ve kesiminin yapılacağı alan hazırladıklarını belirten Palancıoğlu, "Burada vatandaşlarımız kurbanını alıp kesimini yaptırabilecek. Hemen Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin arkasındayız. İl ve ilçe tarım müdürlüğümüzle buranın en hijyenik ve güzel şekilde çalışması için uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.