Kayseri'de "uyuşturucu ticareti"nden yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Y.G'ye mütalaada belirtilen suçtan 15 yıl 9 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezası verdi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Otomobilinin bagajında bulunan eroinle ilgisinin olmadığını savunan Y.G, kendisine tuzak kurulduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

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