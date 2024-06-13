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        Kayseri'de "uyuşturucu ticareti"nden yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan Y.G'ye 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:58 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:58
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        Kayseri'de "uyuşturucu ticareti"nden yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan Y.G'ye 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.G ile avukatı katıldı.

        Suçlamaları kabul etmeyen Y.G, sentetik uyuşturucu kullandığını ancak ticaretini yapmadığını öne sürdü.

        Otomobilinin bagajında bulunan eroinle ilgisinin olmadığını savunan Y.G, kendisine tuzak kurulduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

        Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Y.G'ye mütalaada belirtilen suçtan 15 yıl 9 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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