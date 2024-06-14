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        Kayseri'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:51
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        Kayseri'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Arif İbili idaresindeki motosiklet, Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri yolu Değirmenocağı mevkisinde devrildi.

        Yaralanan İbili ile motosiklette bulunan Sedat Kozak, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü İbili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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