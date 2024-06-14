Kayseri'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Arif İbili idaresindeki motosiklet, Yahyalı-Kapuzbaşı Şelaleleri yolu Değirmenocağı mevkisinde devrildi.
Yaralanan İbili ile motosiklette bulunan Sedat Kozak, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü İbili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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