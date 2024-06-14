Kayseri'deki okullarda karne heyecanı yaşandı

Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Mehmet Alçı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Çiçek ve Büyükkılıç'a, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in yanı sıra kurum müdürleri de eşlik etti.

Sınıfları ziyaret eden Çiçek ile Büyükkılıç, öğretmenlerin hazırladığı karne ve hediyeleri öğrencilere dağıttı.

Öğrencilere Kayserispor forması da hediye eden protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet etti.

Karne töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentte 322 bin 666 öğrenci 22 bin 800 öğretmenle devam eden eğitim yılını sonlandırdıklarını söyledi. Kazasız belasız bir yıl geçirmek için öğretmenlerin büyük çaba gösterdiğini belirten Çiçek, "Başarılı sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Geçen yıl ilk yüzde 16 öğrencimiz, ilk binde 38 öğrencimiz Kayseri'den çıktı. Bu yıl TÜBİTAK yarışmalarında Kayseri'miz ilk üçe girmeyi başardı. 622 öğrencimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül aldı. Kayseri'de altın bir yıl geçirdik." diye konuştu.