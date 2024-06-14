Kocasinan Belediyesi, 42 milyon lira tutarındaki maaş ve ikramiyeyi çalışanlarının hesabına yatırdı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı öncesi toplam 42 milyon lira tutarındaki maaş ve 16 yevmiye ikramiyenin 1275 işçinin hesabına yatırıldığını ifade etti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, bayram öncesi yapılan ödemeyle çalışanlarının yüzlerinin güldüğünü belirtti.

Kocasinan'ın işçi dostu bir belediye olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bizler çalışanlarımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların haklarını en iyi şekilde koruyoruz. Böylelikle onlar da bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar. Onların haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. 'Çalışanların hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin’ öğretisi ile işçilerimizin ikramiyeleri ile maaşlarını bayram öncesinde hesaplarına yatırdık. 1275 personelimizin toplam 42 milyon lira tutarındaki maaşları ile 16 yevmiye ikramiyeleri hesaplarına geçti."