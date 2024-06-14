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        Başkan Büyükkılıç, ERVA yıl sonu programına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesinin yıl sonu programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:49
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        Başkan Büyükkılıç, ERVA yıl sonu programına katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesinin yıl sonu programına katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklama göre, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa katılan Büyükkılıç, değerlere sahip çıkma anlayışı ile öğrencilere ve insanlığa ulaşmanın çabası içerisinde olduklarını ifade etti.

        Büyükkılıç, projede emeği geçenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

        “İnşallah 40 bin kişiye ulaşan değerlere sahip çıkma anlayışının tüm öğrencilerimize ve tüm insanlığa ulaşmanın kaygısını güdüyoruz. Değerli Valimiz ile sivil toplum teşkilatları ile bir araya gelip, başladığımız süreçte yapılan çalışmalarda gerçekten hepimizin ihtiyacı olan bir proje olduğu hepimizde oluşmuş durumda. Yerel yönetim olarak bizler de üzerimize ne düşüyorsa bunu yapma yönünde irade gösterdik, göstermeye devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından, eğitimcilere teşekkür belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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