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        Kayseri'de hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinin, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günleri ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açacağını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:58
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        Kayseri'de hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinin, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günleri ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açacağını ifade etti.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, gerekli aşı ve koruyucu uygulamalarının veteriner hekimler tarafından titizlikle takip edildiğini belirterek, 3 gün boyunca hayvanat bahçesinin ziyaretçilerine ücretsiz olacağını kaydetti.

        Öte yandan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta gençlerle vakit geçirdi.

        Parkta gençlerle tanışan ve onlarla sohbet eden Büyükkılıç, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Büyükkılıç, her zaman gençlerin yanında yer almaya devam edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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