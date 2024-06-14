Kayseri'de hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

Parkta gençlerle tanışan ve onlarla sohbet eden Büyükkılıç, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, gerekli aşı ve koruyucu uygulamalarının veteriner hekimler tarafından titizlikle takip edildiğini belirterek, 3 gün boyunca hayvanat bahçesinin ziyaretçilerine ücretsiz olacağını kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinin, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günleri ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açacağını ifade etti.

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