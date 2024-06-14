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        Melikgazi Belediyesi, öğrenciler için karne şenliği düzenledi

        Melikgazi Belediyesince Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu eğitim kompleksinde düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:10 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:13
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        Melikgazi Belediyesi, öğrenciler için karne şenliği düzenledi
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        Melikgazi Belediyesince Osman Ulubaş Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nun bulunduğu eğitim kompleksinde düzenlenen törenle öğrenciler karnelerini aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, düzenlenen törenle çocukların ve ailelerin yüzlerini güldürdüklerini ifade etti.

        Binlerce çocuğun karne aldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kazım Karabekir Mahallemizdeyiz. Burada 3 okul, 1 spor salonu ve büyük bir park yaptık. Karne şenliğini burada gerçekleştiriyoruz. Burada ilkokulumuz, ortaokulumuz ve anaokulumuz var. Binlerce çocuğumuz burada karne alıyor ve mutlular. Allah çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin. Bu ülkeye, ailelerine, vatana ve millete faydalı birer birey olmalarını nasip etsin. Yavrularımıza değer veriyoruz. Karneleri hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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