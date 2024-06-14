Memleketine dönen gurbetçi evinin bodrumunu bağlama atölyesine çevirdi

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Çocukken ailesiyle gittiği Almanya'da torna işinde çalışan Caner Bal, büyük özlem duyduğu memleketi Kayseri'ye 35 yıl sonra kesin dönüş yaparak, evinin bodrum katında hobi amaçlı bağlama üretiyor.

Küçük yaşta Almanya'ya giden Bal, 22 yaşında konserine gittiği sanatçı Arif Sağ ile tanıştıktan sonra kendisine bağlama satın aldı. Bal, kısa sürede bağlama çalmayı öğrendi, hayranı olduğu Sağ ile 32 yaşındayken aynı sahneye çıkma fırsatı buldu.

Bağlamaya olan tutkusu her geçen gün artan Bal, Almanya'da torna işinin yanında düğünlerde ve türkü barlarda sahne aldı, meraklılarına bağlama kursu vermeye başladı.

Bal, AA muhabirine, Almanya'dayken hayalinin hep Türkiye'ye yeniden dönüş yapmak olduğunu söyledi.

Kesin dönüş yaptığı ata topraklarında Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde bir ev inşa eden Bal, bodrum katını atölyeye çevirerek Anadolu nağmelerinin yükselmesi amacıyla bağlama üretmeye devam etti.

Bal, bu iş için kısa süreliğine Almanya'dan Türkiye'ye gelerek İstanbul'da bağlama üreten bir ustanın yanında işin püf noktalarını öğrenmek amacıyla ter döktü.

Müziğe çok merak duyduğunu vurgulayan Bal, "Almanya'da 29 yıl vida üretiminde çalıştım. Ahşapla hiç alakam yoktu. Tam olmasam da müzisyenim diyebilirim. Sahne alıyordum. Düğünlerde, türkü barlarda çok çaldım. Televizyon programlarım oldu. Konuk sanatçı olarak çıktığım yerler vardı. Derken saz gereksinimi duydum. İstanbul Mahmutpaşa'da bir ustanın yanında 2 hafta çalıştım. Saz yapmaya da böyle başladım." diye konuştu.

Bal, bağlama yapmapya ilk 1997 yılında Almanya'da başladığını ve o günden itabaren ticari amaç gütmediği bu işi severek devam ettirdiğini dile getirdi.