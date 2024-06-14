Büyükşehir zabıtası 9 günlük tatilde de mesai yapacak

Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesinin Alo 153 İletişim Merkezi ve Genel Kontrol Zabıta Amirliğinin 666 38 09 numaralı telefonuna iletebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatilde de zabıta ekipleri 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini sürdürecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, ekipler bayramı da içine alan 9 günlük tatilde tam kadro sahada olacak.

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