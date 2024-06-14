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        Sarıoğlan'da öğrenciler karne aldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:19
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        Sarıoğlan'da öğrenciler karne aldı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

        Atatürk Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilere karneleri verildi. Son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler yaz tatiline başladı.

        Bu arada, okulda 2015 yılından beri müdür olarak görev yapan ve Ağırnas Osman Yüce Ortaokulu'na atanan Seyit Seher, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından çiçekle uğurlandı.

        Seher, Sarıoğlan’daki görev süresince birlikte çalıştığı tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, yeni görev yerinde de başarılı çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

        Öte yandan, 4-6 yaş Kur'an kursuna devam eden 60 öğrenci de mezuniyet sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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