Sarıoğlan'da öğrenciler karne aldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Atatürk Ortaokulu'ndaki etkinlikte öğrencilere karneleri verildi. Son ders zilinin çalmasıyla öğrenciler yaz tatiline başladı.
Bu arada, okulda 2015 yılından beri müdür olarak görev yapan ve Ağırnas Osman Yüce Ortaokulu'na atanan Seyit Seher, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından çiçekle uğurlandı.
Seher, Sarıoğlan’daki görev süresince birlikte çalıştığı tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, yeni görev yerinde de başarılı çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Öte yandan, 4-6 yaş Kur'an kursuna devam eden 60 öğrenci de mezuniyet sevinci yaşadı.
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