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        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törende etkinlikler ve gösterilerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:33 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:33
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        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törende etkinlikler ve gösterilerle kutlandı.

        Vali Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanlığındaki törende, Türk Jandarması var olduğu sürece bütün karanlıkları aydınlatacağını vurgulayarak, Türk milletinin hiçbir zaman bölünmeyeceğini ifade etti.

        Türk milletinin Türk jandarmasına aşık olduğunu anlatan Çiçek, "Jandarma demek emek, fedakarlık, cesaret ve kendi canından önce milletinin canını düşünmek demektir. Milletinin mutluluğu için yaşamak demektir. Yıllarca terörle boğaz boğaza mücadele ettiler, şehit ve gaziler verdiler. Bir an bile tereddüt etmediler. Ben bazen hayret ediyorum, şu jandarmaya bakıp da hala bu memleketi bölmek isteyenler var ya, akıllarından şüphe etmek lazım. Şu arkadaşlarıma bakıp da hala ülkeyi karıştırmak isteyenlerin akıllarından şüphe etmek lazım." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı da teşkilatın kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

        Dedebağı, başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olduklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Jandarma Genel Komutanlığının personeli olarak bizler milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu sevgi ve güven bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

        Konuşmaların ardından "Kanun ordusu jandarma 185 yaşında" temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Jandarma ERVA Spor Okulları öğrencileri ile komandolar gösteri sundu, İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekleri uyuşturucu madde ve patlayıcı bulma, iz takip yeteneklerini sergiledi.

        Jandarmanın kullandığı silah, mühimmat ve ekipmanlar da tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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