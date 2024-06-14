Kayseri'de fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Yeşilhisar ve Yahyalı ilçesinde de etkisini gösteren fırtına bazı ev ve araçlara zarar verdi.

İtfaiye ekipleri, düşen parçalar ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Kayseri'de fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, araçlar zarar gördü.

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