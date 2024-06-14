Kayseri'de fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Kayseri'de fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, araçlar zarar gördü.
Kayseri'de fırtına ve sağanak nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, araçlar zarar gördü.
Kayseri'de kuvvetli fırtına özellikle merkez Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Çatılardan kopan parçaların üstüne düştüğü park halindeki araçlarda hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, düşen parçalar ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşilhisar ve Yahyalı ilçesinde de etkisini gösteren fırtına bazı ev ve araçlara zarar verdi.
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