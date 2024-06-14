Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri'de "silahla yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucunda yakalandı.
Kayseri'de "silahla yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.P'nin (41) bir alışveriş merkezinde olduğunu tespit etti.
Alışveriş merkezine operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü kovalamaca sonucunda yakaladı.
M.Ç.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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