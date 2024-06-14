Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

        Kayseri'de "silahla yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucunda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de "silahla yağma" ve "nitelikli dolandırıcılık"tan hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kovalamaca sonucunda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.P'nin (41) bir alışveriş merkezinde olduğunu tespit etti.

        Alışveriş merkezine operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü kovalamaca sonucunda yakaladı.

        M.Ç.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan devam ediyor
        Maçta heyecan devam ediyor
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
        Kayseri'de fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Kayseri'de fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında savcı mütalaasını verdi
        CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında savcı mütalaasını verdi
        Sarıoğlan'da öğrenciler karne aldı
        Sarıoğlan'da öğrenciler karne aldı
        Büyükşehir zabıtası 9 günlük tatilde de mesai yapacak
        Büyükşehir zabıtası 9 günlük tatilde de mesai yapacak