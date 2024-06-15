Sarıoğlan'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Sarıoğlan ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Sarıoğlan ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde rüzgarın etkisiyle çöp kovaları devrildi, bazı ağaçlar kökünden söküldü, ağaçların meyveleri döküldü.
Bir marketin kapı camları da rüzgar nedeniyle kırıldı.
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