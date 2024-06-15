Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan'da şiddetli rüzgar etkili oldu

        Sarıoğlan ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:20 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıoğlan ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde rüzgarın etkisiyle çöp kovaları devrildi, bazı ağaçlar kökünden söküldü, ağaçların meyveleri döküldü.

        Bir marketin kapı camları da rüzgar nedeniyle kırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Havada korku dolu anlar!
        Havada korku dolu anlar!
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        İki kez kanseri yendi, otizmli oğlu için hayata tutundu
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü, AVM'de yakalandı
        Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü, AVM'de yakalandı
        Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
        Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Kayseri'de fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Kayseri'de fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi