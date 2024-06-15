Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'da bayramlaşma programında konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde. İşler başlarken saydırmıştım, 1240 yerde şantiye vardı, dün arkadaşlardan bir daha rapor aldım, 2 binin üzerinde şantiyemiz var. Dün gittiğim İndere'de bir şantiyede sadece 16 bin 500 konut yapılıyor. İnşallah bizler bu yaraları saracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'da bayramlaşma programında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde. İşler başlarken saydırmıştım, 1240 yerde şantiye vardı, dün arkadaşlardan bir daha rapor aldım, 2 binin üzerinde şantiyemiz var. Dün gittiğim İndere'de bir şantiyede sadece 16 bin 500 konut yapılıyor. İnşallah bizler bu yaraları saracağız." dedi.

        Kayseri Valiliği bahçesinde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Özhaseki, Kurban Bayramı ve diğer dini, milli bayramların huzur içinde kutlanmasını diledi.

        "Coğrafya kaderdir" sözünü hatırlatan Özhaseki, Türkiye'nin gittikçe büyüdüğünü, geliştiğini, bu büyüme ve güçlenmenin düşmanlara korku saldığını, dostları ise memnun ettiğini dile getirdi.

        Güçlü bir devlet olmanın önemine dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Eğer güçlü olursanız dimdik durursunuz, yaşarsınız. Kimse size yan bakamaz. Ama zayıf olursanız üzerinizde oyun kurulmaya başlanır. Etrafımızdaki ülkelere bir bakın, ağzı tatlı kaç tane ülke var? Akşam insanların evine huzurla gidebildiği, bombaların patlamadığı kaç tane ülke var? Hele böyle bir bayram arefesinde biz ülkemiz için bu sevinci dile getirirken bir taraftan da Filistin'de yaşananları gördükçe, Gazze'de yaşananları gördükçe adeta insanlığımızdan utanıyoruz. Geçenlerde İspanya'da bir ödül töreni vardı. Kürsüye gidip çevreyle ilgili yaptıklarımızı anlattıktan sonra dedim ki 'Bunları ne için yapıyoruz, yaşadığımız şu ortamı güzelleştirmek için yapıyoruz. Ama insan olmazsa ne kıymeti var? Eğer insan yaşamıyorsa ne kıymeti var bunların?' Şimdi insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, hastaneler bombalanıyor, açlıktan insanlar orada can veriyor, insanlık alemi seyrediyor. 'Ateşkes' bile diyemiyor, görünüşü medeni, fakat içleri vahşi Batı medeniyeti, bu kötülüğü seyretmeye devam ediyor."

        - "Dünyanın en büyük şantiyesi deprem bölgesinde"

        Dün Adıyaman'da bulunduğunu, deprem bölgesinde konut yapımının sürdüğünü anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

        "Şantiyeleri gezdim, inşaatları gezdim. Orada yapılan evleri gördüm. İnsanlarla oturdum, kalktım. Şükür bunun da altından kalkıyoruz, büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Herkes kendi içinde bulunduğu toplumla, milletle iftihar edebilir, devletiyle gurur duyabilir. Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde. İşler başlarken saydırmıştım, 1240 yerde şantiye vardı, dün arkadaşlardan bir daha rapor aldım, 2 binin üzerinde şantiyemiz var. Dün gittiğim İndere'de bir şantiyede sadece 16 bin 500 konut yapılıyor. İnşallah bizler bu yaraları saracağız. Oradaki depremzede kardeşlerimizin de duasını alacağız. Sonra da hep birlikte huzurla millet olarak önümüze, yolumuza devam edeceğiz."

        Vali Gökmen Çiçek de vatandaşların bayramını kutlayarak, huzur içinde bir bayram geçirmeyi diledi.

        Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve Vali Çiçek, katılımcılarla bayramlaştı.

        Programa AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, oda başkanları, üniversite rektörleri, partilerin il başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde şantiyemiz var
        Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde şantiyemiz var
        Sarıoğlan'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Sarıoğlan'da şiddetli rüzgar etkili oldu
        Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü, AVM'de yakalandı
        Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü, AVM'de yakalandı
        Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu