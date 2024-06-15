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        Kayseri Valisi Çiçek'ten Kurban Bayramı mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:49
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        Kayseri Valisi Çiçek'ten Kurban Bayramı mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, manevi duyguların yoğun yaşandığı bugünlerde insanların aynı düşünce ve değerlerde buluştuğunu, dargınlıkların unutulduğunu, dostluk ve kardeşlik duygularının daha yoğun yaşandığını, inançların, gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirtti.

        Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde geçirebilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Çiçek, şöyle devam etti:

        "Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır. Bayram vesilesiyle aile ziyaretleri için trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın, bayramlarının güzel bir şekilde geçmesi için trafikte yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak, tedbirli davranmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kayserili hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini hem aziz milletimiz hem de tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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