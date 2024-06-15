MHP'de bayramlaşma programı düzenlendi

Öte yandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları da MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bayramlaştı.

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