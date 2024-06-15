Yahyalı'da bayramlaşma programı yapıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahyalı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programı Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Öztürk, ilçedeki birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden çalışarak ilçemizi Kurban Bayramı’na hazırladık. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi mahalleleri için gayretle çalıştılar. Bu bizim ilçemizin bir güzelliği diye düşünüyorum. Ufak tefek birbirimize kızarız, darılırız ama kucaklaşmasını da biliriz. 36 bin nüfuslu ilçemizde bir kardeşime kırgınlığım, dargınlığım olmadı, olmayacak. Her şey ilçemiz için. Ben sizlerden hem dua hem destek bekliyorum."